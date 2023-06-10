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Trabzon'da İş Kazası: İşçinin Bacaklarına Demir Saplandı

Trabzon'da İş Kazası: İşçinin Bacaklarına Demir Saplandı

Güncel Haberler

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir inşaatta çalışan işçinin dengesini kaybetmesi sonucu bacağına saplanan demir, ameliyatla çıkarıldı. İşçinin tedavisi devam ediyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, bir işçinin bacağına saplanan demir, ameliyatla çıkarıldı.

İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde inşaatta çalışırken dengesini kaybederek düşen H.B'nin (42) bacağına demir saplandı.

Kazayı fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

H.B, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından önce Sürmene Devlet Hastanesine ardından da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine götürüldü.

Bacağındaki demir, ameliyatla çıkarılan H.B'nin, tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Çamlıca Sürmene Trabzon Güncel Haberler

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