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Trabzon'da "İnsan Tabiatı ve Atatürk Eğitim Anlayışı" konferansı düzenlendi

Trabzon'da
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Trabzon'da, "İnsan Tabiatı ve Atatürk Eğitim Anlayışı" konulu konferans gerçekleştirildi.

Trabzon'da, "İnsan Tabiatı ve Atatürk Eğitim Anlayışı" konulu konferans gerçekleştirildi.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yazıcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türk Ocakları Trabzon Şubesi Sacit Bostan Konferans Salonunda düzenlenen programda, şehit öğretmenleri rahmetle andı.

Atatürk'ün, "En önemli ve feyizli işlerimiz milli eğitim işleridir." sözünü hatırlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazım. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu surette olur. Eğitimle toplumsal değişmeyi ve gelişmeyi sağlamak, muasır medeniyet seviyesine ulaşmakla mümkündür. Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir asker, devlet adamı olmasının dışında eğitimle ilgili uygulamalara verdiği yer de öncü bir lider vasfını pekiştiren bir unsurdur."

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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