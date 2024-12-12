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Trabzon'da İnşaatta Göçük: 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Trabzon'da İnşaatta Göçük: 3 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 işçi hastaneye sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi.

Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta tabla çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce demir ve kalasların altından çıkartılan 3 işçi hastanelere sevk edildi, bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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