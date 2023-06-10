Trabzon'da İnşaat İşçisi Demire Saplandı

TRABZON'un Sürmene ilçesinde hükümet konağı inşaatında dengesini kaybederek düşen işçi Hüseyin Başaran'ın (42) baldırına demir saplandı. Yaralı işçi, baldırındaki demirle birlikte kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 10.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi'nde yapımı süren hükümet konağı inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Hüseyin Başaran, dengesini kaybedip düşünce, sağ bacağı demire saplandı. Baldırından yaralanıp, kanlar içinde kalan Başaran'ın yardımına ilk olarak iş arkadaşları koştu. Demiri keserek Başaran'ı güvenli yere alan arkadaşları, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahale bulunup, kanamayı durdurdu. Yaralı işçi, bacağına saplanan demirle birlikte, ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyatla baldırındaki demir alınan işçinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ekipleri de inşaata gelerek incelemelerde bulundu. (DHA)