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Trabzon'da İnşaat Çökmesi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Trabzon'da İnşaat Çökmesi: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki inşaatta meydana gelen çökme sonucu bir işçi yaşamını yitirirken, üç işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan işçinin cansız bedenine ulaştı.

Trabzon'da inşaatta meydana gelen çökme sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta akşam saatlerinde çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkazdan çıkartılan işçiler Fuat K, Murat M. ve Ali M. hastanelere sevk edildi.

Bir işçinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. İş makineleri yardımıyla enkaz kaldırılırken bir yandan da arama kurtarma köpeğiyle alanda çalışma yapıldı.

Ekipler, cep telefonu aranarak yeri tespit edilen 52 yaşındaki işçi Ali D'nin cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"Bunun burada göçmemesi lazım"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yıldırım, gazetecilere, beton döküldüğü sırada meydana gelen çökme sonucu 4 işçinin göçük altında kaldığını söyledi.

Yaralanan 3 işçinin kendi çabalarının yanı sıra ekiplerin ve çevredekilerin müdahalesiyle göçükten çıkartıldığını belirten Yıldırım, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin taburcu edildiğini dile getirdi.

Yıldırım, hastanede tedavileri süren 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Ama bir tanesi göçük altında kalmış, üzerine fazla yük binmiş, onu kaybettik. Onun bilgisini üzüntüyle öğrendim. Hepimizin başı sağ olsun, Allah yakınlarına sabırlar versin. Gereken tabii ki yapılacak." dedi.

AFAD, Belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri ile savcılığın gerekli incelemeleri yapacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Burada herhangi bir teknik yetersizlik mi söz konusudur, bunlar ortaya çıkacak." diye konuştu.

Yıldırım, üzüntüsünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu olaylar şunu gösteriyor, her şeyi ilmine, fennine, mühendisliğine, hesabına uygun olarak yapmak mecburiyetindeyiz yani bunun burada göçmemesi lazım. Teknik elemanlarımız mutlaka inceleyecekler. Burada herhangi bir zafiyet söz konusu mu? Olması gerekenin yapılmaması söz konusu mu? Bunları hep birlikte göreceğiz. Sayın savcılarımız bunların tespitini yapacak, mahkemelerimiz bunları değerlendirecek. Üzüntülüyüz, hepimizin başı sağ olsun."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, hayatını kaybeden işçinin yakınlarına taziyelerini iletti.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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