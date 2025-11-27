Haberler

Trabzon'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Yapıldı

Trabzon'da Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, spor etkinliklerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için alınacak tedbirler ve iş birliği süreçleri ele alındı.

Trabzon'da, Kasım ayı İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım başkanlığında valilik binasında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahit Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutan vekili Sahil Güvenlik Üsteğmen Gökhan Arslan, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Trabzon spor Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Öztürk, güvenlik birimleri ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, spor etkinliklerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alınacak tedbirler, iş birliği süreçleri ve karşılaşılabilecek risklere karşı alınacak önlemler görüşüldü.

