Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da iki ilçede örtü yangınları

Güncel Haberler

Trabzon'da iki ilçede örtü yangınları

Trabzon'un Of ilçesinde çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Trabzon'un Of ilçesinde çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Of ilçesine bağlı Kıyıboyu Mahallesi kırsalında, belirlenemeyen nedenle akşam saatlerinde örtü yangını meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu Mahallesi kırsalında meydana gelen örtü yangını da itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye Trabzon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title