Trabzon'da iki ilçede örtü yangınları

Trabzon'un Of ilçesinde çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Of ilçesine bağlı Kıyıboyu Mahallesi kırsalında, belirlenemeyen nedenle akşam saatlerinde örtü yangını meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu Mahallesi kırsalında meydana gelen örtü yangını da itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.