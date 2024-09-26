Trabzon'da İhtiyaç Sahipleri İçin HİSARAY İyilik Merkezi Açıldı

Trabzon'da ekonomik durumu elverişli olmayan vatandaşlar için HİSARAY İyilik Merkezi açıldı.

Ortahisar ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ve ayakkabı ihtiyacına yönelik açılan merkeze vatandaşlar TİKOM üzerinden veya mağazaya gelerek faydalanabilecek.

Merkezin açılışında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, HİSARAY'ın sosyal belediyeciliğin bir örneği olduğunu söyledi.

Seçimde verdikleri sözleri sırasıyla tuttuklarını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yıllık stratejik planlamamızı yaptık ve seçim döneminde kayıt altına alınan proje kitapçığımızda ne sözleri vermişsek hepsini harfiyen yerine getiriyoruz. Sosyal belediyecilik örneklerimiz de bunlardan bir tanesiydi. Şu anda özellikle uygun su sözümüz vardı emekli vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize. Kararlarını aldık, uygulamayı koyduk. Yine öğrencilerimize çamaşırhane sözümüz vardı. Bilfiil takip ettim."

Genç, rencide etmeden yardımcı olmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Rencide etmeden paylaşmanın, gösteriş yapmadan dayanışmanın diğer elin göremeyeceği şekilde iyilik yapmanın ne kadar kıymetli olduğunul çok önemli bir haslet olduğunu, iyilik yaparken bile gösterilmesi gereken hassasiyeti bize inancımız ve medeniyetimiz emrediyor. Bu şekilde uygulamış ceddimiz, atalarımız. İnandığımız değerler bize bunu emrediyor. İnsanlığın geçirdiği durumu dikkate aldığımızda biz bu anlayışı hakim kılabilirsek ancak başarılı olabileceğiz."

Genç, şehrin doğu ve batı ilçelerinde de HİSARAY şubeleri açarak ihtiyaç sahibi vatandaşların tamamına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

AK Parti Trabzon Başkanı Sezgin Mumcu ise mağazanın ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara çok büyük imkan sağlayacağını aktararak, iyiliğin her platformda yüceltilerek toplumsal dayanışmaya yardımcı olması gerektiğini söyledi.