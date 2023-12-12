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Trabzon'da içme suyu hattında patlama

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde içme suyu isale hattında meydana gelen patlama sonucunda su fışkırarak çevredeki iş yerlerini su bastı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

Trabzon içme suyu ana isale hattının Çukurçayır bölgesini besleyen kısmının geçtiği Kaymaklı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Hattın patlayan bölümünden fışkıran su, asfaltı delerek metrelerce yükseldi.

Bölgede bulunan bazı iş yerlerini su bastı, dükkanların önündeki eşyalar ve malzemeler de sürüklendi.

Vanaları kapatarak suyu kesen ekipler, sorunu gidermek için çalışma yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. İlgili birim ekiplerince de onarım ve temizlik yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çukurçayır Ortahisar Trabzon Olay Çevre Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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