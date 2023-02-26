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Trabzon'da horoz dövüştüren 16 kişiye 64 bin 880 lira ceza

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Trabzon'da horoz dövüştüren 16 kişiye 64 bin 880 lira ceza

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde horoz dövüşü yaptırırken suçüstü yakalanan 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde horoz dövüşü yaptırırken suçüstü yakalanan 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir ikametin ön kısmında bulunan kulübede horoz dövüşü yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü yaptıran 16 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyonda yakalanan kişilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 64 bin 880 lira idari ceza kesildi.

Ayrıca, horoz sahipleri ve ikamet sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Ortahisar Trabzon Güncel Haberler

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