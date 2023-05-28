Trabzon'da 'Horonlu, Kolbastı'lı Kutlama Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları İçin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi önde tamamlamasıyla Trabzon'da kent merkezi ve ilçelerinde kutlama yapıldı. Şarkılar ve marşların çalındığı kutlamalara katılanlar, Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterlerini taşıdı, kolbastı oynayarak horon da tepti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kesin olmayan sonuçlara göre önde tamamlamasıyla Trabzon'da kent merkezi ve ilçelerinde kutlama yapıldı. Şarkılar ve marşların çalındığı kutlamalara katılanlar, Türk bayrakları ve Erdoğan'ın posterlerini taşıdı, kolbastı oynayarak horon da tepti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi önde tamamlamasıyla Trabzon'da Cumhur İttifakı seçmeni ve çok sayıda vatandaş, sokağa döküldü. Araç ve yaya olarak ellerinde Türk bayrağı ve partilerinin flamalarını alanlar, Trabzon'un en işlek caddesi olan 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanarak, sonucu kutladı. Bazı vatandaşlar araçlarıyla konvoy yapıp tur atarken, kenr merkezindeki meydan da tamamen doldu. Marşlara ve şarkılara eşlik eden kalabalık, kolbastı oynayarak horon da tepti.

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023