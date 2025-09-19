Trabzon'da Hisaray İyilik Merkezi 4 Bin 520 Kişiye Yardımda Bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hisaray İyilik Merkezi, bir yılda 4 bin 520 kişiye kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Hisaray İyilik Merkezi'nin hizmetlerinden binlerce kişinin yararlandığı belirtildi.

Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi üzerinden başvuruda bulunan 4 bin 520 kişiye 22 bin 804 parça kıyafet ve 1602 çift ayakkabı ulaştırıldığı, 102 çocuğa da 250 oyuncak verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, Hisaray İyilik Merkezi'mizden beğendikleri ürünleri temin edebilirler. Hiçbir vatandaşımız yalnız değildir. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız." denildi.