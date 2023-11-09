Trabzon'da Hırsızlık Yapan 13 Kişi Yakalandı

Trabzon'un Maçka, Araklı, Akçaabat ve Tonya ilçelerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 13 kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, motosikletler, para, ziynet ve ev eşyaları ile bir köprünün demir parçaları ele geçirildi.

Trabzon'da hırsızlık yaptıkları belirlenen 13 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Maçka, Araklı ve Akçaabat ilçelerinde motosiklet, para, ziynet ve ev eşyası, Tonya ilçesinde ise bir köprünün demir parçalarının çalınmasıyla ilgili şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Bu kişilerin ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, 2 motosiklet, köprü için kullanılan 2 demir direk ve çeşitli ev eşyaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.