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Trabzon'da heyelan ve çığ uyarısı

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
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Trabzon'da heyelan ve çığ uyarısı

Trabzon'da vatandaşlar heyelan ve çığ riskine karşı uyarıldı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da vatandaşlar heyelan ve çığ riskine karşı uyarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hissedilir derecede artarak bölge genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak başta yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde kar erimeleri sebebiyle muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Trabzon, kar, Güncel, Haberler

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