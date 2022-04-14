Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışma başlatıldı - Haberler

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Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışma başlatıldı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışma başlatıldı

Trabzon'un Arsin ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Arsin-Santa yolu Köseli Mahallesi mevkisinde etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

Yol, yamaçlardan sürüklenen toprakla ulaşıma kapandı.

Arsin Belediyesi ekipleri, yolun açılması için bölgede çalışma başlattı.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Trabzon, Güncel, Haberler

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