Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışma başlatıldı
AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'un Arsin ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.
TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.
Arsin-Santa yolu Köseli Mahallesi mevkisinde etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi.
Yol, yamaçlardan sürüklenen toprakla ulaşıma kapandı.
Arsin Belediyesi ekipleri, yolun açılması için bölgede çalışma başlattı.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel