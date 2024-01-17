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Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden açıldı

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Trabzon'un Maçka ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda tekrar ulaşıma açıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Oğulağaç Mahallesi mevkisinde yamaçtan kaya parçalarının düşmesi sonucu Galyan Grup Yolu ulaşıma kapandı.

Yol, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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