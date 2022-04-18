TRABZON'DA HEYELAN; BOŞ EVLER TOPRAĞA GÖMÜLDÜ - Haberler

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TRABZON'DA HEYELAN; BOŞ EVLER TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TRABZON'DA HEYELAN; BOŞ EVLER TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

TRABZON'un Sürmene ilçesinde heyelan sonucu Oylum Mahallesi'nde boş halde 3 ev ile kullanım dışı okul toprak altında kaldı.

SÜRMENE, TRABZON (DHA) - TRABZON'un Sürmene ilçesinde heyelan sonucu Oylum Mahallesi'nde boş halde 3 ev ile kullanım dışı okul toprak altında kaldı. Mahalle yolunun ulaşıma kapandığı, 2 evin boşaltıldığı bölgede irili ufaklı devam eden heyelan anları da kameraya yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sürmene, Oylum, Güncel, Haberler

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