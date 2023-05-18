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Trabzon'da heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Trabzon'da heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Güncel Haberler

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde heyelan meydana geldi.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde heyelan meydana geldi.

İlçeye bağlı Akköse Mahallesi'nde daha önce heyelan nedeniyle evlerin boşaltıldığı alanda, yamaçtan kopan toprak metrelerce sürüklendi.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, heyelan anı cep telefonuyla kaydedildi.

Akköse Mahallesi Muhtarı Celal Benzer, AA muhabirine, toprak kaymasının mahallede korkuya sebep olduğunu söyledi.

Heyelan yaşanan bölgenin daha önce afet alanı ilan edildiğini belirten Benzer, AFAD tarafından burada yaşayanlara ilçe merkezinde ev verildiğini kaydetti.

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Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel

Dernekpazarı Hisarcık Trabzon Güncel Haberler

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