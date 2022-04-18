TRABZON'DA HEYELAN; 3 EV TOPRAK ALTINDA KALDI - Haberler

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TRABZON'DA HEYELAN; 3 EV TOPRAK ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde yaşanan heyelanda kullanım dışı okul ile 2 katlı lojmanın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı.

SÜRMENE, TRABZON (DHA) - Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde yaşanan heyelanda kullanım dışı okul ile 2 katlı lojmanın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı. Hava sıcaklıkların yükselmesine bağlı olarak karların erimesi nedeniyle yüksek kesimlerde oluşan heyelanın gelişi, bölgedeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, heyelanla sürüklenen toprak nedeniyle okul ve 2 katlı lojmanın yıkıldığı görülüyor.

TRABZON'DA HEYELAN; 3 EV TOPRAK ALTINDA KALDI

TRABZON'DA HEYELAN; 3 EV TOPRAK ALTINDA KALDI

TRABZON'DA HEYELAN; 3 EV TOPRAK ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sürmene, Trabzon, Güncel, Haberler

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