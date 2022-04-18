Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (5) - Haberler

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Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (5)

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Güncel
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Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (5)

HEYALANDAN 1 GÜN ÖNCE LANMIŞTrabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde yaşanan heyelanda kullanım dışı okul ile 2 katlı lojmanın toprak altında kalmadan 1 gün önce fotoğraflandığı ortaya çıktı.

SÜRMENE, TRABZON (DHA) - HEYALANDAN 1 GÜN ÖNCE LANMIŞ

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Oylum Mahallesi'nde yaşanan heyelanda kullanım dışı okul ile 2 katlı lojmanın toprak altında kalmadan 1 gün önce fotoğraflandığı ortaya çıktı. Balçık ve toprağın yuttuğu yapıların yer aldığı alana ait fotoğraflar, afetin büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Mahallenin geçmişte çekilen başka fotoğrafları da ortaya çıktı. 

Selay SAYKAL/TRABZON,-


Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (5)

Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (5)

Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (5)

Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (5)

Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (5)

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Güncel

Sürmene, Trabzon, Güncel, Haberler

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