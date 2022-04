Trabzon'da heyelan; 3 ev toprak altında kaldı (2)

SÜRMENE, TRABZON (DHA) - VALİ USTAOĞLU HEYELAN BÖLGESİNDE

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sürmene ilçesinde heyelan sonucu boş haldeki 3 ev ile kullanım dışı okulun toprak yığını altında kaldığı Oylum Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Bölgedeki duruma ilişkin bilgi veren Vali Ustaoğlu, "Bölgede kullanılmayan bir ilköğretim okulumuz ve 2 katlı lojmanı, yanında da 3 tane evimiz mevcuttu; heyelanda bunlar toprak altında kaldı. Allah'a şükür herhangi bir can kaybı yok. Evler zaten kullanılmıyordu, sadece okul lojmanında vatandaşımız çobanımız vardı. O da durumu fark edip, hayvanları ile beraber buradan ayrılmış. Tüm ekiplerimizle buradayız. Dere yatağında riskli gördüğümüz 19 vatandaşımız, kaldıkları evlerden tahliye edildi. Bölgede 2 okulumuzu da tatil ettik. Şu an takip ediyoruz. Su kendine bir yatak buldu, kısmen su tahliyesi sürüyor. Arkadaşlarımız da takip edecek. Riskli olduğu için şu an makineli bir müdahale yapmamız söz konusu değil. Yamaçta da yine devam eden bir risk söz konusu. Tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Takip ederek önümüzdeki günlerde dere yatağındaki duruma göre ilave tekbirleri de alacağız" dedi.