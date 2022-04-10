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TRABZON'DA 'HES' GERGİNLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TRABZON'un Araklı ilçesinde yapımı süren hidroelektrik santral (HES) projesini protesto edenler ile jandarma arasında arbede yaşandı.

TRABZON (DHA) - TRABZON'un Araklı ilçesinde yapımı süren hidroelektrik santral (HES) projesini protesto edenler ile jandarma arasında arbede yaşandı.

Karadere Deresi'nde yapımı süren hidroelektrik santral projesine karşı çıkan yöre halkı ve Araklı Platformu üyeleri, inşası devam eden tünel alanında toplandı. Döviz taşıyan 200 kişilik grup, işçilerin iş bırakmasını istedi. Protestocu grup, açıklama yaparak tünel alanına girmeye çalıştı. İzin çıkmayınca jandarma ile grup arasında arbede çıktı. Ekiplerce güçlükle sakinleştirilen grup, daha sonra Trabzon-Bayburt kara yolunda 5 kilometre yürüyüş yaparak eylemlerini sürdürdü. Bir süre kara yolunda oturarak tek şeridi kapatan grup, daha sonra dağıldı.

Projeyi yargıya taşıdıklarını belirten Araklı Platformu üyeleri, herhangi bir karar olmamasına rağmen çalışmaların başladığını söyleyerek projenin iptal edilmesini istedi. (DHA)

TRABZON'DA 'HES' GERGİNLİĞİ

TRABZON'DA 'HES' GERGİNLİĞİ

TRABZON'DA 'HES' GERGİNLİĞİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma, Trabzon, Arbede, HES, Güncel, Haberler

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