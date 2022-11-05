Trabzon'da 'Henüz vakit varken ailene sahip çık' yürüyüşü yapıldı

Trabzon Aile Dayanışma Platformu, ailenin korunmasına dikkati çekmek amacıyla "Henüz vakit varken ailene sahip çık" yürüyüşü düzenledi.

Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan platform üyeleri, mehter takımı eşliğinde, ellerinde Türk bayrakları, ailenin korunmasına dikkati çeken döviz ve pankartlarla 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Platform adına konuşan Ahmet Köken, dün topla tüfekle saldırıp hüsrana uğrayanların bugün insanlığın geleceğine saldırdıklarını belirterek, "İnsanın temiz fıtratını bozmak, ailenin ve dolayısıyla toplumun temelini sarsmak, hatta yıkmak için her türlü şeytani eylemlerini fütursuzca devreye sokmuşlardır. Ne olduğu belirsiz olan cinsiyetsiz bir toplum inşa etmenin beyhude çabası içine girip devletimize, milletimize, ailemize, evlatlarımıza ve bizi biz yapan tüm değerlerimize savaş açtılar." ifadelerini kullandı.

Aileyi ve nesli koruyabilmek adına her türlü meşru mücadeleyi göstermenin insanlık görevi olduğunun altını çizen Köken, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nesillerin devamı, insanlığın geleceği bu mücadeleye bağlıdır. Biz uyanık olursak biliniz ki bu azgın azınlığın çabası boşa çıkacaktır. Kirli elleriyle iğrenç emellerini gerçekleştirme hayalleri beyhude bir çabadan öteye gitmeyecektir. Çocuklarımızın, neslimizin tertemiz zihinlerini koruyabilmek amacıyla toplumun temeli olan ailemize uzatılan kirli ellere engel olmak için sizleri gerek toplumsal hayatta gerekse sosyal ve görsel medya platformlarında, hayatın her alanında topyekun bir mücadeleye ve farkındalık oluşturmaya davet ediyorum. Aile değerlerimizi ayakta tutmak için kızlarımız, erkeklerimiz, gençlerimiz, yaşlılarımız, çoluk, çocuk tüm aile efradımızla devletimizi, kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve kendisinde sorumluluk hisseden herkesi tek ses olmaya ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz."

Köken'in konuşmasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.