Üye Girişi
Haberi Paylaş
Trabzon'da Hemşireler Haftası kutlandı

Trabzon'da Hemşireler Haftası kutlandı

Güncel Haberler

Trabzon'da, "Hemşireler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Trabzon'da, "Hemşireler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Ortahisar Belediyesi Salonunda organize edilen programda, bazı hemşireler şiir okudu, şarkı söyledi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, programın, hemşirelerin motivasyonunun yükselmesine katkı sağladığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının çok kıymetli bir iş yaptığını belirten Usta, "Bu programda hem eğlenildi hem de 25-30 yılını mesleğe veren hemşirelerimize plaket sunduk. Türk hemşirelik tarihine hayat veren hemşireleri burada andık. Güzel bir kutlama oldu." dedi.

Trabzon Seçim Sonuçları
Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2019
Trabzon Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel

Hemşireler Haftası Ortahisar Trabzon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title