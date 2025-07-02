Trabzon'da Hazreti Muhammed'in Karikatürüne Tepki

Trabzon'da Hazreti Muhammed'in Karikatürüne Tepki
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan bir dergiye karşı protesto düzenlendi. Trabzon Sivil İnisiyatifi üyeleri, karikatürü kınayarak, buna destek veren zihniyeti lanetlediklerini ifade ettiler.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterildi.

Tarihi İskenderpaşa Camisi önünde toplanan Trabzon Sivil İnisiyatifi üyeleri adına konuşan Kadir Bekar, karikatürün yayımlanmasını kınadıklarını belirtti.

Hazreti Muhammed'e uzanan her dile, her alçaklığa karşı dimdik duracaklarını dile getiren Bekar, "Bizler bu milletin en yüce değerlerinden biri olan rahmet peygamberi efendimiz başta olmak üzere tüm peygamberlere yönelik böylesi edepsiz karikatürleri çizen, yayınlayan ve buna destek veren aşağılık zihniyeti lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Bekar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önderimiz ve rehberimiz efendimize ve bütün peygamberlere selam olsun. Bir kağıt parçasına çizdikleri karikatürle alay ettiklerini sananlar aslında kendi alçaklıklarını çizmişlerdir. Bizler, bu şahsiyetsizlerin yakasını hem hukuken hem vicdanen bırakmayacağız. Hesabımızı hem dünyada hem de ahirette soracağız. Tekraren bu alçak hareketi, bu karikatürize edilmiş ahlaksızlığı, bu kin ve nefret kusan iğrençliği telin ediyor, kınıyor ve lanetliyoruz."

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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