Trabzon'da hazırlanan proje sayesinde hem kitap hem de okur sayısı arttı

Trabzon'da öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okul kütüphanelerindeki kitap sayısı artırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Trabzon'da da "Okursuz Kütüphane Kalmasın" projesi hayata geçirildi. Proje ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentte öğrenci başına düşen kitap sayısının 7'den 12'ye çıkarılması hedefleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında okullardaki kütüphane sayısının 16 bin 361'e çıkarıldığını söyledi.

Fettahoğlu, Trabzon'da da Ocak 2022'de "Okursuz Kütüphane Kalmasın" projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek "Projemizin içerisinde yer alan 61 etkinlikle birlikte faaliyetler gerçekleştirdik. Şehrimizde okuma kültürüne yönelik çok ciddi bir farkındalık oluştuğunu görüyoruz." dedi.

Trabzon'da okuma faaliyetlerinin yaygınlaştığını dile getiren Fettahoğlu, "İl genelinde okuma kültürümüzde bir zenginlik oldu. Bu projemizin takibini yapabilmek için oluşturduğumuz veri tabanına okullar yaptıkları etkinlikleri giriyorlar, bizler de yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Fettahoğlu, şehir genelinde de okuma kültürüne katkı sağlamaya çalıştıklarının altını çizerek şöyle devam etti:

"Her geçen gün bu hedeflerimize emin adımlarla yürüdüğümüzü görüyoruz. Projemizde yer alan etkinlikleri tüm okullarımız sahiplendi. İçerisinde birbirinden farklı etkinlikler var. Örneğin, 'Ailemle okuyorum' etkinliği kapsamında aileler çocuklarıyla birlikte kitap okudular. 'Dikkat çeken satırlar' etkinliğinde ise çocuklarımız okudukları kitaplardan kendileri için önemli olan satırları okullarda oluşturulan kitap ağaçlarına astılar. Yine bu proje kapsamında birçok okulumuzda okur-yazar buluşmaları gerçekleştirdik. En önemli etkinliklerimizden biri de buydu. Öğrencilerimiz, kitaplarını okudukları yazarlarla bir araya geldiler."

Öğrenci başına düşen kitap sayısı 5'ten 7'ye yükseldi

Trabzon'da okul kütüphanelerinde yer alan 700 bin kitabın velilerin ve hayırseverlerin destekleriyle 1 milyona ulaştığını dile getiren Fettahoğlu, "Çok kısa süre içerisinde 300 bin kitap, okul kütüphanelerimize girdi. Projenin başladığı dönemde Trabzon'da öğrenci başına düşen kitap ortalaması 5 iken bugün 7 oldu. Yıl sonu itibarıyla kendimize koyduğumuz hedefler içerisinde, öğrenci başına düşen kitap ortalamasını da 12'ye çıkararak çocuklarımızın istedikleri her kitabı okuyabilecekleri zengin bir ortam sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Fettahoğlu, ergonomik tasarım açısından dikkati çeken kütüphanelerde özellikle küçük yaştaki çocukların okuma becerilerinde artış olduğuna işaret etti. Projenin devamında "yazarlık atölyeleri" kurmayı planladıklarını da anlatan Fettahoğlu, buralarda verilecek eğitimler ve yapılacak çalışmalarla öğrencilerin yazarlık yönlerinin gelişeceğini belirtti.

Fettahoğlu, Trabzon'un 133 "Sıfır Atık Kütüphanesi" ile Türkiye'de en fazla "Sıfır Atık Kütüphanesi"ne sahip il olduğunu da sözlerine ekledi.

Cudibey Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Zeynep Gerçek ise okuldaki kütüphane sayesinde kitaba olan sevgisinin arttığını dile getirerek "Kitaplar, iyi ve kötüyü ayırmamıza yardımcı oluyor. Gerçek ve hayal arasında bir köprü oluşturmamızı sağlıyor." diye konuştu.

Emir Poyraz İskender de kitap okumayı çok sevdiğini dile getirerek "Özellikle sevdiğim kitaplar olunca içinde adeta akıp gidiyorum, zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum bile. 'Okursuz Kütüphane Kalmasın' projesi özellikle kitap okurları için çok güzel, bir müjde gibi." değerlendirmesinde bulundu.