Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Hayır Çarşısı düzenlendi, Filistin halkına destek sağlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon'da yaşayan özel bireyler, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek olmak amacıyla 'Hayır Çarşısı' düzenlendi. Özel bireylerin ve hayırseverlerin hazırladığı el işleri, takı ve yiyecekler, Engelsiz Ballim Kafe'deki stantlarda satılarak bir günlük geliri Filistinlilere bağışlanacak.

Trabzon'da yaşayan özel bireyler, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek olmak amacıyla "Hayır Çarşısı" düzenlendi.

Özel bireyin ve hayırseverlerin hazırladığı el işleri, takı ve yiyecekler, Engelsiz Ballim Kafe'deki stantlarda satılarak bir günlük geliri Filistinlilere bağışlanacak.

Trabzon Umuda Destek Derneği Başkanı ve Engelsiz Ballim Kafe'nin kurucusu Reyhan Oral, kafenin koşulsuz saf ve içten sevginin tohumlarıyla 7 yıl önce faaliyete başladıklarını söyledi.

Kafenin açılışına destek veren herkese teşekkür eden Oral, "'Özel mekanda özel işler yapılır.' inancıyla bugünkü buluşmamızı da zulmün içinde olan Filistinli kardeşlerimize bir nebze de olsa destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla Hayır Çarşısı'yla taçlandırmayı planladık." dedi.

Oral, çarşıda satılan ürünlerden elde edilen gelirin tamamını ilgili mercilere teslim edeceklerini belirterek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü. O gün sıradan bir etkinlik yapmamak adına bugüne taşıdık ve bugünü de böyle bir programla taçlandırmak istedik. Umarım amacımız, çok güzel şeylere vesile olur." diye konuştu.

Kafede çalışan zihinsel engelli Ayşegül Şişman, kafede arkadaşlarıyla çalışmayı sevdiğini dile getirdi.

Filistin halkına yapılan saldırılar nedeniyle çok üzüldüğünü ifade eden Şişman, "Ben de kendi yaptığım yeleklerim ve çantalarımı satışa sunuyorum. Gönlümüz Gazze ve Filistin halkıyla beraber. Savaşlardan çok sıkıldık ve artık savaş olmasın." dedi.

Etkinliğe katılan siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile davetliler Hayır Çarşısı'ndan alışveriş yaparak Filistin halkına destek verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Trabzon İsrail Sivil Toplum Engelliler Etkinlikler Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 11 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 11 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Konya su kesintisi listesi! Yalı Çapkını 50.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Adabımuaşeret dersi nedir? Adabımuaşeret dersi zorunlu mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Asgari ücret toplantısı bitti mi? Asgari ücret toplantısı sonrası açıklamalar! Şırnak deprem mi oldu? Şırnak deprem şiddeti nedir? Bambaşka Biri günü mü değişti? Bambaşka Biri bu akşam neden yok? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak, son durum nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title