Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli - Haberler

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Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte akşam başlayan ve etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Sis nedeniyle bazı hava yolu şirketlerinin Trabzon'dan Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan seferleri iptal edildi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Trabzon, Uçak, Güncel, Haberler

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