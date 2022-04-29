Trabzon'da hava ulaşımı normale döndü

TRABZON (AA) - Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle ertelenen uçak seferleri yeniden başladı.

Kentte gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Bazı hava yolu şirketlerinin Ankara, İstanbul ve Bursa'dan kente gelecek seferlerinin bir kısmı ertelendi, bir kısmı da iptal edildi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından İstanbul ve yurt dışından gelen uçaklar Trabzon Havalimanı'na iniş yapmaya başladı.