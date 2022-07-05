Trabzon'da harç kazanına düşen işçi öldü
AA - Derviş Altuntaş - Güncel
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Trabzon'da briket üretim tesisinde harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti.
Trabzon'da briket üretim tesisinde harç kazanına düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki briket üretim tesisinde çalışan İsmet Çabuk (59), dengesini kaybederek harç kazanına düştü.
Çabuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Derviş Altuntaş - Güncel