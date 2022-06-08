Trabzon'da hakkında arama kararı bulunan FETÖ üyesi yakalandı - Haberler

Trabzon'da hakkında arama kararı bulunan FETÖ üyesi yakalandı Trabzon'da, hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi yakalandı. Trabzon'da, hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında arama kaydı bulunan Ü.B, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Ü.B, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. AA / Tuğba Yardımcı - Güncel Trabzon Güncel Haberler

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