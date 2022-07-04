Trabzon'da hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Trabzon'da hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Trabzon'da hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Hakkında "hırsızlık" suçundan 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından T. Y. ceza infaz kurumuna teslim edildi. AA / Duygu Avunduk - Güncel Güncel Haberler

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