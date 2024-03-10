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Trabzon'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü ise hastanede tedavi altına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde Remzi Reis yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Selma Reis'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Selma Reis'in cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazada yaralanan sürücü ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Ortahisar Trabzon Trafik Kazaları Güncel Haberler

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