Trabzon'da hafif ticari araç devrildi: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç şarampole devrildi ve 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Sis Dağı Yaylası'na hareket halindeki Haşim K'nin kullandığı 28 ADH 522 plakalı hafif ticari araç, Şıhkıranı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4'ü çocuk 9 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.