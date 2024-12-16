Üye Girişi
Haberler
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti: Kaçınılmaz hale gelecek
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti

Trabzon'da Hafif Raylı Sistem Toplantısı Düzenlenecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da yapılması planlanan hafif raylı sistem projesi için Yüksel Proje A.Ş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile bir toplantı yapılacak. Toplantıda alternatif güzergahtan birine karar verilecek ve projenin detayları görüşülecek.

Trabzon'da yapılması planlanan hafif raylı sistem projesi için toplantı düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihaleyi kazanan Yüksel Proje A.Ş yetkilileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'ün yarın proje detaylarını görüşmek üzere Trabzon'a geleceği belirtildi.

Güzergahta yapılacak incelemenin ardından proje detaylarının görüşüleceği bir toplantı düzenleneceği, alternatif üç güzergahtan birine karar verileceği ifade edildi.

Yer teslimiyle birlikte firmanın çalışmalarına başlayacağı, yaklaşık bir yıl sürecek çalışma sonucunda zemin etüdü, kavşak düzenlemeleri ve duraklar gibi raylı sistemin detaylı uygulama projesinin hazırlanacağı kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bir yıl sonra kazma vurmayı hedeflediklerini belirterek, "Firma Akçaabat-Yomra arasındaki bütün güzergahın uygulama projesini hazırlayacak. Ancak biz ilk etapta Akyazı-Havalimanı arasını faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
img

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok
img

Emekli ve memur maaş zammı için masada 3 ihtimal var
img

Dzeko'yu bu hale getiren futbolcu sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a pankartlı protesto
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a büyük şok
Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
Yüzlerce kişiyi 'Hoşçakal' coiniyle dolandırıp milyonlarca lirayla sırra kadem bastı
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Battaniye altında bulunan Suriyeliyle ilgili gerçek çok başka çıktı
Mazlum dediler, zalim çıktı
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı
Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı

Son Dakika Haberleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı ne zaman, SON TOPLANTI ne zaman? 17 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 17 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 16 Aralık Euro mu, döviz kurunda son durum ne? Ülkesine dönen Suriyeli sayısı kaç? Yemekteyiz Tamer kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tamer Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Yıldız kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız Hanım kaç yaşında, nereli? Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı mı? Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı? GELİNİM MUTFAKTA 16 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 16 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yemekteyiz Mine kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mine Mine kaç yaşında, nereli? Asgari ücret toplantısı bitti mi SON DAKİKA? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne haciz mi geldi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.