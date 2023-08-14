Trabzon'da Gürültülü Egzoz Kullanan Sürücülere Yüksek Cezalar

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Polis ekipleri tarafından işlem yapılan sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.