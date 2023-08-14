Trabzon'da Gürültülü Egzoz Kullanan Sürücülere Yüksek Cezalar
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Polis ekipleri tarafından işlem yapılan sürücülerin ceza puanları düşürülürken, araçlar trafikten men edildi.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gürültülü egzoz kullanan 2 sürücüye toplam 8 bin 128 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.
Gürültülü egzoz kullanan 2 sürücü hakkında işlem yapan polis ekipleri, toplam 8 bin 128 lira ceza kestiği sürücülerin ceza puanlarını düşürdü.
Araçlar trafikten men edildi.