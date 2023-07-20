Trabzon'da Gürültülü Egzoz Kullanan Sürücülere Ceza

Trabzon'un Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde gürültülü egzoz kullanan 3 sürücüye toplam 12 bin 192 lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü. 3 araç sürücüsüne toplam 12 bin 192 lira ceza kesilirken, araçlar trafikten men edildi.