Trabzon'da Gürültü Yapan Sürücülere Cezalar Verildi
Trabzon'da çevreye rahatsızlık veren 4 sürücüye toplam 25 bin 756 lira ceza uygulandı ve araçları trafikten men edildi. İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araçlarda standart dışı egzoz tespit edildi.
Trabzon'da gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 4 sürücüye toplam 25 bin 756 lira ceza uygulandı, araçlar trafikten men edildi.
İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 4 aracın çevreye rahatsızlık verdiği belirlendi.
Yapılan denetimde, 4 araçta standart dışı egzoz bulunduğu tespit edildi.
Sürücülere toplam 25 bin 756 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.