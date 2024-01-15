Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Gürültü Yapan Sürücülere Cezalar Verildi

Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon'da çevreye rahatsızlık veren 3 sürücüye toplamda 19 bin 317 lira ceza uygulandı ve araçları trafikten men edildi.

Trabzon'da, gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 3 sürücüye toplamda 19 bin 317 lira ceza uygulandı, araçlar trafikten men edildi.

İl ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, 3 aracın çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Yapılan denetimde, 3 araçta standart dışı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücülere toplam 19 bin 317 lira ceza verilerek ceza puanları düşürüldü, araçlar ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Çevre Güvenlik Ceza Trafik Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title