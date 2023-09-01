Trabzon'da gümrük kaçağı elektronik sigara operasyonu: 2 gözaltı

Trabzon'da yapılan operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 28 elektronik sigara ve 240 elektronik sigara tütünü ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince M.Ü. ve H.K'nin adreslerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 28 elektronik sigara ve 240 elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Motosikletli Polis Timlerince yapılan uygulamalarda ise 92 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ile 39 mermi ele geçirildi.

Uygulamalarda, 4 kişi hakkında işlem yapıldı.