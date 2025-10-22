Haberler

Trabzon'da Görme Engelliler için Erişilebilir Teknoloji Ofisi Açıldı

Trabzon'da, görme engellilere yönelik hizmet verecek Erişilebilir Teknoloji Ofisi, çeşitli kurumların destekleriyle açıldı. Ofis, görme engellilerin eğitimine ve yaşam kalitesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Trabzon'da, Görme Engelliler için Erişilebilir Teknoloji Ofisi törenle açıldı.

Avrasya Engelsiz Yaşam Derneğince hazırlanan "Özel Eğitimde Dijital Çözümler Projesi" kapsamında Zağnos Vadisi'nde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Kent Konseyinin desteğiyle Görme Engelliler için Erişilebilir Teknoloji Ofisi kuruldu.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ofisin açılışında yaptığı konuşmada, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Mumcu, projenin her aşamasına destek verdiklerini belirterek, "Dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştırmak için AK Parti hükümeti durmaksızın çalışıyor. Bu konuda sizlere destek olmak için her daim yanınızdayız." dedi.

Mumcu, ofisin görme engelliler için bir çekim merkezi olacağına inandığını dile getirdi.

Dernek Başkanı Savaş Yol ise projenin hayata geçirilmesine destek sağlayan kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür etti.

Ofisin görme engelliler için eğitim alanı olacağını vurgulayan Yol, "Görme engellilerin kitap okuması için ses kayıt kabini ve şekil baskı makineleri getirmeyi de düşünüyoruz. Burası tamamen görme engelli öğrencilere ve yetişkin bireylere hizmet verecek bir alan olacak." diye konuştu.

Braille yazıcı, az görenlerin kitap okuması için büyüteçli ekran, kabartma cep bilgisayarı, kabartma şekil çizme aparatı ve plastik spiral cilt yapma makinesi gibi cihazların bulunduğu ofisin açılışına, Kent Konseyi Başkanı Hasan Karal, Trabzon Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Karaman, görme engelli öğrenciler ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
