Trabzon'da Gerçekleştirilen Araç Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Trabzon merkezli 3 ilde gerçekleştirilen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ağır hasarlı araçların satın alınarak yurt dışından getirilen araçlarla değiştirilerek satılmak suretiyle haksız kazanç elde edilmesi ve belgede sahtecilik yapılması olayı ile ilgili soruşturma yürütüldü.

Soruşturma çerçevesinde Trabzon'da 22, İstanbul'da 8, Giresun'da 2, Ordu, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Antalya ve Erzurum'da 1'er olmak üzere 38 araca ait bilgilerin "change" yöntemiyle değiştirildiği tespit edildi.

Arama, el koyma ve gözaltı kararı doğrultusunda Trabzon'da 17, İstanbul'da 8, Kocaeli'nde ise 1 olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli hakkında ise mahkemece yakalama kararı çıkartıldı.

Trabzon, İstanbul ve Kocaeli'nde gözaltına alınan şüphelilerden B.D, İ.Y, S.B, B.S, B.Ş, G.Ö. ve L.Ü, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.