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Trabzon'da gençlere dezenformasyonla mücadele eğitimleri veriliyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Üniversitesi'nin işbirliğinde gençlere dezenformasyonla başa çıkma yöntemleri konusunda eğitimler düzenleniyor.

Trabzon'da gençlere yönelik dezenformasyon ile mücadele eğitimleri veriliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Üniversitesi'nin işbirliğinde imzalanan protokol kapsamında gençler için güvenilir bilgi kaynaklarına erişim, sosyal medya ve internet ortamındaki dezenformasyonla başa çıkma yöntemleri konularında eğitim çalışmaları sürdürülüyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Genel Koordinatörü İdris Kardaş ve DMM Kariyer Uzmanı Ümmühan Yücel tarafından gerçekleştirilen eğitimler, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda, Trabzon Üniversitesi'nde ve Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler, dezenformasyona karşı farkındalık oluşturmak ve dijital mecradaki yanlış bilgilerle mücadele etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, proje paydaşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Eğitimlerin, Trabzon'da gençlerin dijital okuryazarlık becerilerini güçlendirerek, dezenformasyon tehdidine karşı mücadele etmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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