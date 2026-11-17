Trabzon'da genç kız 5. kattan havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 19 yaşındaki genç kız, henüz belirlenemeyen sebeple 5. kattan havalandırma boşluğuna düştü. Ağır yaralanan genç kız, sağlık ve itfaiye ekiplerince çıkarıldığı hastanede tedavi altına alındı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'da bir binanın 5. katından havalandırma boşluğuna düşen genç kız ağır yaralandı.
Ortahisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde, Ş.D.D. (19) henüz belirlenemeyen bir sebeple bir binanın 5. katından havalandırma boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ş.D.D., ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA