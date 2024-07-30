Trabzon'da 'Gazze'ye Kardeş Payı' kampanyası kapsamında 'Hayır Çarşısı' açıldı

Trabzon'da, " Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyası kapsamında organize edilen "Hayır Çarşısı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) ülke genelinde yürütülen kampanya etkinlikleri kapsamında, KADEM İl Temsilciği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Hayır Çarşısı, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda törenle açıldı.

Yiyeceğin yanı sıra kıyafetlerin de satışa sunulduğu çarşı, yarın akşama kadar açık kalacak.

Hayır Çarşısı'ndan elde edilecek gelirle alınacak malzemeler, Türk Kızılay'ı tırlarıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, gazetecilere, Filistin halkına destek verdiklerini söyledi.

KADEM'i gösterdikleri duyarlılık ve fedakarlık dolayısıyla tebrik eden Gülay, "Çok büyük gayret sarf ediyorlar. İnşallah tez günde, tez saatte bu zulüm biter. Bu zulmün bitmesini istiyoruz. İnsanlar kardeş olsun, barış içinde yaşasın." dedi.

KADEM İl Temsilcisi Elif Yükünç de Gazzeliler için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Soykırım bitene kadar Gazze halkının yanındayız. Kadınlarımız bize çok destek oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de bizlere destek oldu, Sevgi Evleri'nde ve onların ilgili kurumlarında çocukların yaptığı el ürünlerini bize bağışladılar, onlar da stantta yer aldı." diye konuştu.