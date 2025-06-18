Trabzon'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı

Trabzon'da, Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlendi.

Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen Özgür Aksa Platformu üyeleri, sloganlar eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ne yürüdü.

Yüksel Keleş, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de devam eden saldırıların bütün dünyanın gözleri önünde bir soykırım gerçeğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanının ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararlarına rağmen İsrail'in uluslararası hukuku çiğnediğini dile getiren Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sistematik bir şekilde insanlık ve soykırım suçları işlemeye devam etmektedir. Ne yazık ki Batı dünyası, insan hakları söyleminin arkasına saklanarak bu vahşete ya sessiz kalmakta ya da doğrudan ya da dolaylı şekilde destek vermektedir. Batı'nın yüzyıllardır dillerinden düşürmediği insan hakları, hukukun üstünlüğü ve barış kavramları bugün Gazze'nin yıkıntıları arasında can çekişmektedir."

Keleş, "Siyonizmin orkestra şefliğinde yazılan ve cani Netanyahu gibi zalimlerin seslendirdiği bir ölüm aryası, bir soykırım senfonisi tüm insanlığın kulaklarına acı ve utanç verici bir şekilde çalınmaktadır. Batı'nın insan hakları masalı çökmüştür." dedi.