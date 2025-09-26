Trabzon'da Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı "Hür ve Bağımsız Filistin İçin Yürüyoruz" etkinliği gerçekleştirildi.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği'nin (ANADER) iş birliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar, İskenderpaşa Camisi'nde bir araya geldi.

Kahramanmaraş Caddesi'ne kadar devam eden yürüyüşün ardından, kentte bazı ortaokul ve lise öğrencilerinin Gazze'deki saldırıları anlatan yağlı boya ve maket çalışmaları sergilendi.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, yaptığı açıklamada, çocukların okulsuz ve oyunsuz mağdur edildiği bir ortamda okullarda ve öğrencilerde farkındalık oluşturulması için çalıştıklarını söyledi.

Çocukların hayal dünyalarını tablolara ve maketlere yansıttıklarını dile getiren Karakaş, "İnşallah Gazze'nin bu bağımsızlığını, mağduriyetini ve zulmüne son verilecek günleri yakın zamanda göreceğiz, Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

ANADER Yönetim Kurulu Başkanı Asım Aykan ise Gazze'de insan, kadın, çocuk ve yaşlıların katledildiğini belirterek savaşın bir hukuku olmasına rağmen İsrail'in bunu çiğnediğini belirtti.

İsrail'in Amerika'yı ve Batı'yı arkasına alarak herkesi yok etmeye çalıştığını ifade eden Aykan, "Dünya devletlerinin farklı hesabı olsa bile insanlığın vicdanı buna tahammül edemedi ve Batı dahil olmak üzere gayrimüslimler, herkes meydanlara döküldü." ifadesini kullandı.

Etkinliğe AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, BBP Trabzon İl Başkanı Adem Aydın, AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ile ANADER Kadın Kolları Başkanı Havva Yetimoğlu Demir de katıldı.