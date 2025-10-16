Trabzon'da Gazze için yardım kampanyası başlatıldı

TRABZON'da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gazze için yardım kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyasının açılışında çocukların harçlıklarını ve kumbaralarını bağışlaması duygulandırdı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 'Gazze'ye umut ol' adlı yardım kampanyası başlattı. Belediyeye ait bir depoda oluşturulan merkezde yardımlar kabul edilirken, kampanyanın açılışı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç tarafından yapıldı. Açılış sonrası çevre esnafından ilk yardım toplandı. Kampanyaya çocukların kumbara ve harçlıklarını bağışlaması ise katılımcıları duygulandırdı. Toplanan yardımlar belirli periyotlarla Gazze'ye ulaştırılacak.

Kampanyanın açılışının ardından konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Gazze'deki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için Türk milleti olarak sonuna kadar yanlarında olacağız" dedi. Başkan Genç, "7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Filistinli kardeşlerimiz, bir katliam ve soykırım yapan katil İsrail devletinin zulmü altında. 2 yılı aşkın bir sürede yaklaşık 68 bin Filistinli kardeşimiz katledildi ve sayısını bilmediğimiz kadar kardeşlerimiz de kayboldu ya da yaralandı. Sürecin başından beri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın her yerinde ve bütün platformlarda bunun bir savaş olmadığını, katliam ve soykırım olduğunu tek başına haykırmıştır. Oradaki kardeşlerimizin sesi ve umudu olmuştur. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza sürecin bu şekilde noktalanmasına kadar verdiği emek, sağladığı katkı ve Türk milleti adına ortaya koyduğu kararlı irade nedeniyle çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

'HERKESİ GAZZE'YE UMUT OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Bütün vatandaşları Gazze'ye yardım kampanyasına destek vermeye davet eden Başkan Genç, "Kardeşlerimize el uzatmak için adeta seferberlik halindeyiz. Trabzonlu kardeşlerimiz de bu olağanüstü durumlarda duyarlıdır. Bunu hemşehrilerimiz depremde de gösterdi, burada da gösterecektir. Büyükşehir Belediyesi olarak yardım kampanyası başlattık. Bütün hemşehrilerimiz, hemen yoğun katılım gösterdiler. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu aşamaya kadar da Hayrat Vakfımız ile yaptığımız bir kampanya var ve şu anda 10 TIR tamamlandı. Haftaya perşembe günü bu yardımlarımız yola çıkacak. Bütün hemşehrilerimizi, STK'larımızı, esnaflarımızı ve siyasi partilerimizi bu kampanya ile Gazze'nin umudu olmaya davet ediyorum. Kış yaklaşıyor, oradaki kardeşlerimiz evsiz. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' inancına mensubuz. İnancımızın ve medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluk var. Bu sorumluluğu yerine getirmek için Trabzon'dan büyük kararlılıkla bu kampanyayı başlatıyoruz, hayırlı olsun" dedi.

Yardım kampanyasına harçlıklarıyla destek veren Hiranur Korkmaz (14) ile Kerem (4) ve Defne Önal (7) kardeşler ise kumbaralarını bağışladı. Başkan Genç, minik yüreklere, duygulandıran yardımları için teşekkür etti.