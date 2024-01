Trabzon'da Gazze için yardım kampanyası düzenlendi

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi ve İHH Trabzon Şubesi öncülüğünde Gazze için yardım kampanyası gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yardım programında, Gazzelilere destek olmak ve bir dayanışma örneği ortaya koymak için birlikte hareket edebilmenin önemine değindi.

BM'nin Gazze ve Filistin konusunda görevini yapmadığını ve bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırıma sessiz kaldığı belirten Genç, Gazze ve Filistin halkının sonuna kadar yanlarında olmaya devam edeceklerini aktardı.

Genç, Filistin davasının Türklerin davası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkler Kudüs'ü kurtaran Selahaddin Eyyübi'den sonra o bölgenin hadimliğini yapmıştır ve 400 yıl sükunet orada hakim olmuştur. İnşallah bu anlayışla beraber bu güzel topraklar yeniden hayat bulur. Kudüs bizim için kutsaldır. Kudüs, Mescid-i Aksa bizim için Kur'an ile sabit olduğu üzere mübarek topraklardır. Dolayısıyla oradaki zulüm bizim aynı hissiyatla hissettiğimiz bir acıdır. Orada mermilerin altında şehadete ereceğini bile bile o toprakları bırakmayıp kaçmayarak o toprakların hukukunu koruyan, savunan ve şehadete eren ve savunan bütün kardeşlerimiz bizim için kutsaldır. Allah onların yardımcısı olsun inşallah. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, biz millet olarak bu konuda dayanışma örnekleri yapıyoruz ama devlet olarak da yapıyoruz. Oradaki mücahitlerin sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Bu toprakların hukukunu korumak bizim için önemli bir vazifedir ve mesuliyettir."

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi de Filistin davasının kutsal bir dava olduğunun altını çizdi.

İHH Trabzon Şube Başkanı Zühtü Kalma ise Gazze'de büyük bir insani kriz ve soykırım yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu zulme hiçbir Müslüman duyarsız kalmamalı. Maddi ve manevi her türlü desteği sağlamalı. Yapılan yardımların Gazze için çok büyük önemi vardır. Maddi ve manevi her türlü yardımı ortaya koyarak oradaki masum kardeşlerimizin her şartta ve koşulda yanlarında olduğumuzu göstermeliyiz. Yardımlarımız Mısır'daki Refah Kapısı üzerinden peyderpey ulaştırılıyor. Şu ana kadar Trabzon İHH olarak 5,5 milyona yakın maddi yardım desteği sağladık. Hep birlikte Trabzon olarak yaraları sarmaya devam edeceğiz. Rotamız özgürlük, yükümüz insanlık."