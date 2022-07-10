Trabzon'da gasp iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Haberler

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Trabzon'da gasp iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da gasp iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde gasp iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde gasp iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde M.K.Y'yi bıçakla tehdit ederek 2 bin lirasına alan T.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yakalanan T.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Ortahisar Trabzon Güncel Haberler

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